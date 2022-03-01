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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

٤ مارس.. كايروكى فى الرياض ضمن مهرجان الموسيقى البديلة

صدى البلد

يحيى فريق كايروكى حفلا غنائيا الجمعة المقبلة  ، ضمن حفلات مهرجان وصلة بنسخته الأولى بالمملكة العربية السعودية، والذي يختص بتقديم الموسيقى والفنون العربية البديلة التي تصدرت المشهد الثقافي والفني في السنوات الأخيرة بالمنطقة.

وقد اشتهرت فرقة (كايروكي) في أنحاء الوطن العربي بما تقدمه من لون موسيقي (الروك) العربي المختلف عن الموسيقى التقليدية. 

وقد لاقت أغاني الفرقة رواجاً عربياً مذهلا، ومشاهدات واسعة على منصة يوتيوب. 

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها الفرقة في المملكة العربية السعودية آملين أن يحوز العرض على إعجاب الجمهور السعودي.

مسلسل ريفو 

نشر الفنان صدقي صخر  مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب انتهاء تصوير مسلسل ريفو حيث احتفل مع أمير عبد وتامر هشام أعضاء فريق كايروكي.

وعلق صدقي صخر على الصور : فركش مسلسل ريفو.. قريبا هتتعرفوا على مروان فعلا أقرب شخصية لـ قلبي من أحلى مشروع عملته.

وقال الفنان صدقي صخر خلال لقائه مع كاميرا برنامج شو تايم، المذاع على قناة cbc إنه يشارك في مسلسل ريفو الذي سيعرض على منصة واتش ات قريبًا.


وأضاف صدقي، إنه يشارك أمير عيد وفرقة كايروكي في ريفو، معلقًا إن التجربة مختلفة حيث تجمع بين الغناء والتمثيل وتعد من أعمال واتش أت الأصلية.

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أمير عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

المملكة العربية السعودية فريق كايروكي كايروكي موسيقى الروك مهرجان وصلة

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