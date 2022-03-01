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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يحرر 9 محاضر مخالفة ويضبط 2 طن مواد غذائية

لحوم مخالفة
لحوم مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك وتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم وكذلك محال بيع الطيور والدواجن الحية والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من تقديم منتجات غذائية صحية وآمنة للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية)، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

 

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة و ضبط 2 طن و774 كجم ) مواد غذائية مخالفة ما بين 48 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 8 كجم لحوم مجمدة و2 طن و 210 كجم أسماك صالحة مجهولة المصدر و 500 كجم جندوفلي و 8 كجم  لحوم مفرومة صالحة بدون بيانات وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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