تداول 32 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات وبضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامه .

و استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة AOASIA ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 3060 طن صودا كاوية من الميناء

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .