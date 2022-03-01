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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوشن فيسكر الكهربائية تسطيع السير390 ميلًا.. والنجاح في أوروبا نقطة حاسمة

هنريك فيسكر
هنريك فيسكر

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيسكر"، "هنريك فيسكر"، خلال فعاليات ملتقى عالم الهاتف النقال لعام 2022 إن لديه "توقعات كبيرة جدًا" بالنسبة لسيارة "أوشن فيسكر" الكهربائية بالكامل التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، يزعم "فيسكر" أن القارة الأوروبية منطقة حاسمة ومهمة جدا ستحدد مدى نجاح الشركة الأمريكية ونجاح السيارة وتوقع أن تكون نصف المبيعات الإجمالية من "فيسكر أوشن" في أوروبا، تأمل الشركة أيضًا في شحن حوالي 60 ألف عملية بيع في أوروبا خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

واستطرد "هنريك": "أعتقد أن 60 ألف وحدة سيكون نجاحًا كبيرًا. لقد عملنا على بناء فريق التسويق ومبيعات قوي يوجد ومقرهم الحالي في ميونيخ، أهم ثلاث أسواق لدينا هي الدنمارك والمملكة المتحدة والنرويج. علينا الوصول أولا إلى دول وسط أوروبا ومن ثم التوسع في باقي بلدان القارة بعد أن تكون حققت في وسط أوروبا بعض النجاح والانتشار والدعاية".

أوشن فيسكر

يقول "فيسكر" إن سيارة أوشن فيسكر سوف يجذب العملاء الأوروبيين بسبب نطاقها وحجمها وسعرها التنافسي. يتميز الطراز بمدى أقصى يبلغ 390 ميلًا مع وجود أكبر بطارية به.

 

أشار "فيسكر" أيضا أن السعر المنخفض نسبيا لمستوى التجهيز الأساسي من فيسكر أوشن يجذب المزيد من العملاء نحو العلامة التجارية، مع باقة مختارة من الميزات التكنولوجية المتضمنة في فئات التجهيز الأعلى.

 

تلقت فيسكر أوشن حاليا حوالي 33 ألف من طلبات الحجز مسبقا، وبينما يقترح فيسكر أن أوشن في نفس فئة سيارة تسلا Y، أصر على عدم وجود منافسة مباشرة.

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