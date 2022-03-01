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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 13 قرية بـ كفر الشيخ لأعمال الصيانة

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 13 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وقلين وبلطيم ومطوبس وبيلا".


‏‎ وذكرت الغرفة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرازقة بقلين، وتتأثر بعمليات الفصل قرية المرازقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى البياض بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض و الطراوي.


وأوضحت أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن "دخول العبايدة" بسيدي سالم، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العمي ببيلا ، وتتأثر بالفصل قرية العمي وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البرانية بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية قومسيون شرق وأبو دنيا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو رامس بدسوق ، وتتأثر بالفصل منطقة أبو رامس والمركز الطبي وحي مكه، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجوهري، وتتأثر بالفصل جزء من قرية أبو غمه، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية 1 وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومياه بقلولة.


وبيّنت الغرفة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان وتتأثر بعملية الفصل نقابة التطبيقيين وفهي رفاعي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي منشأة الصفا، وتتأثر بالفصل قرى أبو تمادة ودقلت وأبورية.


وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلام، وتتأثر بعملية الفصل تقسيم السلام، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حاذق ببيلا، وتتأثر بالفصل جزء من قرية حازق وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية 1 وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومياه بقلولة.

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