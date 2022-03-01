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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

ريان رينولدز وبليك
ريان رينولدز وبليك ليفلي

تألقت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي في العرض الخاص لفيلم The Adam Project برفقة زوجها بطل العمل، ريان رينولدز، ولفتت الأنظار أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء. 

أقيم صباح اليوم، العرض الخاص لفيلم The Adam Project في نيويورك بحضور أبطاله، وأصدقاء ريان رينولدز الذين حرصوا على دعمه.

بليك ليلفي وريان رينولدز 
بليك ليلفي وريان رينولدز 

من المقرر بدء عرض The Adam Project على منصة نتفليكس يوم 11 مارس الجاري، ويشارك في بطولته جينيفر جارنر، ومارك رافالو، إيلي هارفي، وكاثرين كينر، ومن إخراج الكندي شون ليفي. 

التقطت ريان رينولدز الصور مع زوجته بليك ليفلي وسط إعجاب الجميع في أجواء مرحة، في ظل تواجد صديقه المقرب هيو جاكمان بطل شخصية وولفرين الشهيرة. 

جينيفر جارنر
أبطال الفيلم

تدور أحداث فيلم The Adam Project، حول طيار مسافر عبر الزمن يتعاون مع النسخة الأصفر منه، ووالده الراحل في رحلة للتصالح مع ماضيه ومحاولة إنقاذ مستقبله. 

الجزء الثاني من Free Guy

 

وقال الممثل الكوميدي ريان رينولدز، إن شركة ديزني طلبت منه تحضير جزء ثان من فيلمه المعروض حاليا في السينما Free Guy بعد النجاح الذي حققه في عطلته الأولى.

ريان رينولدز وهيو جاكمان
ريان رينولدز وهيو جاكمان
بليك ليفلي

وكتب ريان رينولدز عبر حسابه على تويتر تغريدة عبر فيها عن رغبة شركة ديزني في تقديم جزء ثان من فيلم Free Guy، وبدورها أعادت ديزني نشر هذه التغريدة ما يعتبر في عالم السوشيال ميديا تأكيد على الخبر بحسب وصف موقع ديدلاين الأمريكي. 

 

وتأخر عرض Free Guy لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وهو فيلم كوميدي ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويشارك ريان رينولدز في بطولته كل من تايكا وايتيتي، جودي كومر، كاميل كوستيك، جو كيري ويخرجه الكندي شون ليفي.

 

وتدور أحداث Free Guy حول موظف في بنك يكتشف أنه ليس حقيقيا، ولكنه يعمل داخل لعبة فيديو عالمية في طريقها للانتهاء ويبذل كل جهده لإنقاذ اللعبة قبل أن يغلقها المطورون، وطرح في أغسطس الماضي.

The Adam Project بليك ليفلي ريان رينولدز هيوجاكمان نتفليكس

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بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

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