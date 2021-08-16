51 مليون دولار إيرادات فيلم ريان رينولدز Free Guy خلال الأسبوع الأول

استطاع فيلم ريان رينولدز الجديد Free Guy، تحقيق معجزة في شباك التذاكر العالمي والأمريكي بعدما وصلت إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى 51 مليون دولار.

ووصلت إيرادات Free Guy في البوكس أوفيس الأمريكي، إلى أكثر من 28 مليون دولار خلال أقل من أسبوع في الوقت الذي فضلت فيه ديزني عدم طرحه على أي منصة إلكترونية بالتوازي مع السينمات.

وتغلب فيلم Free Guy على مخاوف انتشار متحور دلتا الذي غزا الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم مؤخرا، رغم توقعات خبراء صناعة السينما تأثيره على شباك الإيرادات.

وحرصت ديزني خلال الفترة الماضية على عرض أفلامها على المنصة الإلكترونية بالتوازي مع السينمات مقابل رسم إضافي بلغ 30 دولارا منها Jungle Cruise وBlack Widow، وهناك أفلام أخرى تخطت العرض السينمائي ووصلت مباشرة إلى ديزني بلس منها Mulan وLuca بدون أي رسوم إضافية على المشتركين.

لكن تعود ديزني إلى سابق عهدها في تخصيص أيام طويلة لعرض فيلم Free Guy في السينمات فقط لمدة 45 يوما بدلا من 90 يوما كما كان معتادا قبل جائحة كورونا.

الجزء الثاني من Free Guy

وقال الممثل الكوميدي ريان رينولدز، إن شركة ديزني طلبت منه تحضير جزء ثان من فيلمه المعروض حاليا في السينما Free Guy بعد النجاح الذي حققه في عطلته الأولى.

وكتب ريان رينولدز عبر حسابه على تويتر تغريدة عبر فيها عن رغبة شركة ديزني في تقديم جزء ثان من فيلم Free Guy، وبدورها أعادت ديزني نشر هذه التغريدة ما يعتبر في عالم السوشيال ميديا تأكيد على الخبر بحسب وصف موقع ديدلاين الأمريكي.

وتأخر عرض Free Guy لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وهو فيلم كوميدي ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويشارك ريان رينولدز في بطولته كل من تايكا وايتيتي، جودي كومر، كاميل كوستيك، جو كيري ويخرجه الكندي شون ليفي.

وتدور أحداث Free Guy حول موظف في بنك يكتشف أنه ليس حقيقيا، ولكنه يعمل داخل لعبة فيديو عالمية في طريقها للانتهاء ويبذل كل جهده لإنقاذ اللعبة قبل أن يغلقها المطورون.

ونال فيلم Free Guy تقييمات عالية من قبل النقاد، ووصفه ناقد موقع فاريتي بأنه ممتع للجمهور وحصل على تقييم 85% على موقع Rotten Tomatoes.