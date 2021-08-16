عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

51 مليون دولار إيرادات فيلم ريان رينولدز Free Guy خلال الأسبوع الأول

مشهد من فيلم Free
مشهد من فيلم Free Guy

استطاع فيلم ريان رينولدز الجديد Free Guy، تحقيق معجزة في شباك التذاكر العالمي والأمريكي بعدما وصلت إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى 51 مليون دولار. 

 

ووصلت إيرادات Free Guy في البوكس أوفيس الأمريكي، إلى أكثر من 28 مليون دولار خلال أقل من أسبوع في الوقت الذي فضلت فيه ديزني عدم طرحه على أي منصة إلكترونية بالتوازي مع السينمات. 

 

وتغلب فيلم Free Guy على مخاوف انتشار متحور دلتا الذي غزا الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم مؤخرا، رغم توقعات خبراء صناعة السينما تأثيره على شباك الإيرادات. 

وحرصت ديزني خلال الفترة الماضية على عرض أفلامها على المنصة الإلكترونية بالتوازي مع السينمات مقابل رسم إضافي بلغ 30 دولارا منها Jungle Cruise وBlack Widow، وهناك أفلام أخرى تخطت العرض السينمائي ووصلت مباشرة إلى ديزني بلس منها Mulan وLuca بدون أي رسوم إضافية على المشتركين. 

 

لكن تعود ديزني إلى سابق عهدها في تخصيص أيام طويلة لعرض فيلم Free Guy في السينمات فقط لمدة 45 يوما بدلا من 90 يوما كما كان معتادا قبل جائحة كورونا. 

 

الجزء الثاني من Free Guy

وقال الممثل الكوميدي ريان رينولدز، إن شركة ديزني طلبت منه تحضير جزء ثان من فيلمه المعروض حاليا في السينما Free Guy بعد النجاح الذي حققه في عطلته الأولى.

 

وكتب ريان رينولدز عبر حسابه على تويتر تغريدة عبر فيها عن رغبة شركة ديزني في تقديم جزء ثان من فيلم Free Guy، وبدورها أعادت ديزني نشر هذه التغريدة ما يعتبر في عالم السوشيال ميديا تأكيد على الخبر بحسب وصف موقع ديدلاين الأمريكي. 

 

وتأخر عرض Free Guy لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وهو فيلم كوميدي ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويشارك ريان رينولدز في بطولته كل من تايكا وايتيتي، جودي كومر، كاميل كوستيك، جو كيري ويخرجه الكندي شون ليفي.

 

وتدور أحداث Free Guy حول موظف في بنك يكتشف أنه ليس حقيقيا، ولكنه يعمل داخل لعبة فيديو عالمية في طريقها للانتهاء ويبذل كل جهده لإنقاذ اللعبة قبل أن يغلقها المطورون.

 

ونال فيلم Free Guy تقييمات عالية من قبل النقاد، ووصفه ناقد موقع فاريتي بأنه ممتع للجمهور وحصل على تقييم 85% على موقع Rotten Tomatoes.

Free Guy ريان رينولدز إيرادات Free Guy أفلام ديزني قصة فيلم Free Guy

ترشيحاتنا

بعد سيطرة طالبان| نهلة عبد المنعم تشرح السيناريوهات المستقبلية لحكم أفغانستان

مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي: مستقر بزيادة طفيفة والحالات لا تحتاج مستشفيات

حتى لا تتعرض للحبس.. تعرف على ضوابط حمل الأموال النقدية خلال السفر

فضل صيام يوم عاشوراء.. 3 سنن ينصح بهم العلماء في هذا اليوم

أنا ضهرك وعكازك..عبد الله جمعة يوجه رسالة مؤثرة لأخيه صالح|شاهد

رسميا.. إقامة منافسات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بدون جمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق فى قانون المرور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

وفاة الملحن محمد سعد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

فيديوجراف.. مش هخبي ..هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ