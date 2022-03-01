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رئيس التحرير
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تعليم

بعد لقائه سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة

وزير التعليم العالي: زيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين والتوأمة بين جامعات البلدين

صدى البلد

اسـتقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء السفير شيخ راشد ملاشى نيراغيرا سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر و بوروندي فى كافة المجالات، وخاصة التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه أشقائها الأفارقة. 

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين مصر وبورندى، وتبادل الزيارات بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التعليم العالى، وزيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين للدراسة بالجامعات المصرية، وإمكانية التوأمة بين الجامعات البوروندية والمصرية خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى، والمشكلات التى تواجه الطلاب البورونديين، وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية ببوروندي، خاصة فى المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية للبلاد.

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كما وعد د. عبد الغفار بتذليل العقبات التى تواجه الطلاب البورونديين، وذلك فى إطار البرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين، وكذلك تيسيير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، وكذا توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك فى ضوء مبادرة "ادرس فى مصر" التى تتبناها الوزارة، والتي تهدف إلى دعم علاقات التعاون مع مختلف الدول، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد السفير البوروندي على عمق العلاقات التاريخية بين بوروندي ومصر فى كافة المجالات وخاصة التعليم العالى، والمتمثلة فى توقيع العديد من الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن أول سفارة لبوروندي كانت في مصر، لافتًا إلى الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس البوروندى لمصر فى مارس الماضى، وتم خلالها توقيع عدد من البروتوكولات فى مختلف المجالات، مشيدًا بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة فى المجالات التعليمية، فى ظل ما تتمتع به من نهضة تعليمية متميزة، انعكست على النهضة الشاملة فى مصر، ومنها بناء الطرق والكبارى.

وطالب السفير البوروندى بزيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين للدراسة بالجامعات المصرية، وخاصة فى مجالات الهندسة والطب والزراعة، وغيرها من المجالات التى من شأنها دعم مسيرة التنمية فى بوروندي، موجهًا الشكر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والحكومة المصرية على الدعم الذى توليه لطلاب جمهورية بوروندي للدراسة فى مصر.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. هاجر سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن الجانب البوروندى، السيدة/ إليزابيث موجيراسونى مستشار أول بسفارة بوروندى بالقاهرة.

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وزير التعليم العالي السفير شيخ راشد ملاشى نيراغيرا جمهورية بوروندي بالقاهرة المنح الدراسية زيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين

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