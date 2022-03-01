الرد الأوروبي لم يتوقعه بوتين..بوريل:ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بالحرب العالمية الثانية

صرح مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بأن ما يحدث في أوكرانيا يعيد للأذهان أحداث الحرب العالمية الثانية.

وقال بوريل، في مداخلة له خلال جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، إن الرد الأوروبي على غزو أوكرانيا لم يتوقعه بوتين، مشيرا إلى أن نصف احتياطي البنك المركزي الروسي خارج سيطرته بعد العقوبات المفروضة عليه.

وحث كبير الدبلوماسيين الأوروبيين على أهمية وقف الاعتماد على الغاز الروسي، داعيا لزيادة قدرة الردع لدى دول الاتحاد لتجنب الحروب في المستقبل.

وأضاف بوريل أن دول الاتحاد قدمت المساعدات لأوكرانيا وتعمل على إيصال المزيد من الأسلحة.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في جلسة للبرلمان عقدت اليوم لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، إن كييف ستدخل باب البرلمان الأوروبي قريبا.

وتابعت قائلة إن: "أوكرانيا طلبت عضوية الاتحاد الأوروبي وسنعمل لتحقيق ذلك"، مشيدة ببطولة وتضحيات الشعب الأوكراني.

وأضافت ميتسولا: "نواجه تهديدا وجوديا جراء حرب روسيا في أوكرانيا"، معربة عن استعداد البرلمان للرد على روسيا.

وأكدت أنه لن يتم استقبال المسئولين الروس في أوروبا، كما سيعمل البرلمان على تنويع مصادر الطاقة لأوروبا "حتى لا نكون تحت رحمة روسيا".

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي قالت إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي يطالب بضم بلاده "فورا" إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية، سيوجه الثلاثاء خطابا للبرلمان الأوروبي عبر تقنية الفيديو.

وكان زيلينسكي كشف، أمس الاثنين، أنه طلب من الاتحاد الأوروبي انضمام بلاده الفوري إلى التكتل وفق إجراء خاص جديد.