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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تطرح "جوك" بإصدار هايبرد جديد الصيف المقبل

نيسان جوك
نيسان جوك

تحصل  نيسان  جوك على محرك هجين جديد هذا الصيف القادم، من المتوقع أن يساهم في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية من السيارة مع رفع الكفاءة والأداء.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أعلنت  نيسان  أن النموذج الهايبرد الجديد سيخضغ لعدة تغييرات، بخلاف مجموعة النقل المحدثة، سواء في الشكل والتصميم الخارجي أو المقصورة ليكون بالفعل "إضافة رئيسية" إلى مجموعتها.

ستجمع مجموعة النقل الجديدة بين محرك بنزين بوة 92 حصانًا وسعة 1.6 لتر مع محرك كهربائي يعمل بجهد 48 حصانًا بمخرجات طاقة إجمالية  تصل إلى 140 حصانًا. تدعي نيسان أن الرقم الاقتصادي يبلغ 54 ميلا في الغالون، في حين يتم تحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 118 جرام / كيلومتر.

نيسان جوك

تعد مجموعة نقل الحركة الهايبرد ثمرة التعاون المشترك بين تحالف  نيسان  اليابانية مع رينو الفرنسية. تزود الشركة اليابانية المحرك والموتور، بينما توفر رينو علبة التروس ، ومولِّد بجهد عالي 15 كيلو وات ، وبطارية تعمل بجهد 1.2 كيلو وات ساعة.

نيسان جوك

تجلس "نيسان جوك" الهايبرد على عجلات معدنية 17 بوصة بلونين أو 19 بوصة مستوحى من عجلات سيارة نيسان أريا الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات.

اكتسبت نيسان جوك الهايبرد زر لاختيار نمط القيادة الذي يمكن استخدامه لتحويلها إلى سيارة كهربائية بالكامل بنسبة 100٪ عند السير في الطرقات، كما تحوي المقصورة على شاشة معلومات وترفيه مركزية تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصة.

نيسان نيسان جوك الهايبرد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون رينو

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