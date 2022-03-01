تمسك بالانضمام للاتحاد الأوروبي.. زيلنيسكي: يجب فرض حظر جوي فوق أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلنيسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه تحدث خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن القصف الروسي للأحياء السكنية في المدن الأوكرانية.

وأكد على ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني طالب الأوروبيين بأن "يثبتوا دعمهم مع كييف ضد روسيا"، مضيفًا أن روسيا تستهدف الأطفال الأوكرانيين، وعليه ستكافح أوكرانيا من أجل حقوقها وحريتها ووجودها، وستواصل القتال من أجل ذلك.

وخاطب زيلينسكي، البرلمان الأوروبي خلال اجتماع استثنائي عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الثلاثاء، وحثهم على ضرورة إبداء أوروبا دعمها الكبير لكييف.

وذكر: "لقد أثبتنا قوتنا. أثبتنا أننا، كحد أدنى، مثلكم تمامًا. لذا أثبتوا أنكم معنا. اثبتوا أنكم لن تتركونا وتذهبوا.. أثبتوا أننا أوروبيون مثلكم بالفعل. وبعد ذلك ستنتصر الحياة. وينتصر النور على الظلام".