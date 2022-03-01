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وزيرة البيئة: لدينا 30 محمية طبيعية في مصر.. ونعمل على الاستفادة الاقتصادية منها دون المساس بطبيعتها

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وزيرة البيئة:

جارى الانتهاء من قانون تنظيم إدارة المخلفات

الانتهاء من استراتيجية التغير المناخي لعام ٢٠٥٠

التعاون مع نيجيريا في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية

 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع شارون ايكيازور إسك - Sharon Ikeazor Esq"، وزيرة البيئة بدولة نيجيريا لدعم التعاون بين البلدين فى عدد من  المجالات البيئية المختلفة وخاصة  التنوع البيولوجى والتغيرات المناخية، وفى ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.

عقد اللقاء على هامش مشاركة وزيرة البيئة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يمكن التعاون مع دولة نيجيريا فى مجال التنوع البيولوجى وتقديم خبراتنا الطويلة فى هذا المجال ، نظراً لتمتع مصر بوجود 30 محمية طبيعية في مصر، وقد قمنا بالأستفادة الاقتصادية من هذه المحميات دون المساس بطبيعتها وخاصة المحميات الطبيعية البحرية من خلال السياحة البيئية وسياحة الغوص وغيرها من الأنشطة التى تدر دخلاً اقتصاديا.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع ما يتم من استعدادات فى مجال التغيرات المناخية لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية ، حيث تم الانتهاء من استراتيجية التغير المناخي لعام ٢٠٥٠، كما تم تحديث خطط المساهمات المحددة وطنياً ، وجارى الإنتهاء من قانون تنظيم إدارة المخلفات ، كما يتم مناقشة الجزء الخاص بالمناخ وكيفية تغيير نظام التقييم البيئى للمشروعات لمواجهة التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة البيئة خلال اللقاء على ضرورة أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتقديم رسالة واضحة لاحتياجاتها ومتطلباتها لمواجهة التغيرات المناخية للوصول لنتائج جيدة والحصول على التمويل اللازم لدول القارة لتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ما اتخذته مصر من إجراءات لصون المحميات الطبيعية ، مشيرة إلى محمية رأس محمد  والتى تتمتع بالشعاب المرجانية المتميزة ، حيث تم  عمل اتفاقيات لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والحفاظ على النظام البيئي ، ولدينا  قانون يجريم المساس بها، مضيفة أنه يتم عمل  إطار عمل حول التنوع البيولوجي وجارى سن قانون لذلك ،موضحة خبرات مصر فى هذا المجال والتطلع إلى التعاون وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى هذا الشأن.

وأكدت وزيرة البيئة فى نيجيريا  على تطلعها للتعاون مع الجانب المصري في مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، مشيرةً إلى وجود إطار للعمل للتغير المناخي  بنيجيريا وإلى أنه جارى الإنتهاء من استراتيجية تجارة الكربون، حيث ترغب نيجيريا التوسع فيها، نظراً لإعتمادها على ثرواتها الطبيعية وهو ما يتطلب حماية هذه المناطق الكبيرة في نيجيريا من محميات طبيعية.

وأكدت على قيام نيجيريا بالعمل على قيادة دول غرب إفريقيا من أجل تقليل الانبعاثات ونسب التلوث والعمل على التحول للطاقة  الجديدة والمتجددة والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي ، آملة فى تحقيق مؤتمر الCOP 27 لنتائج جيدة للقارة الإفريقية .

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