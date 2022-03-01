انقطاع البث.. قصف التلفزيون الأوكراني في كييف بالصواريخ

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن وزارة الداخلية، بأن قصفا روسيا استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني في العاصمة كييف قبل قليل.

وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بانقطاع بث التلفزيون الأوكراني في كييف بعد تعرضه للقصف الروسي.

ومنذ قليل، أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أكدت السلطات الأوكرانية، أن خاركيف تعرضت إلي قصف شديد قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد تهديد روسيا بتوجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وجاء في بيان نشرته الدفاع الروسية، أنه “منذ بدء العملية العسكرية الخاصة ازداد الهجمات الإعلامية على مؤسسات الدولة الروسية أضعافا، ومن بينها تهديدات بالقتل ترسل عبر الهاتف إلى مواطنين روس وبلاغات هاتفية عن تفخيخ مدارس ورياض أطفال ومحطات قطار وغيرها من منشآت المرافق العامة”.

وأضاف: “الهجمات الإعلامية تنفذ من قبل المركز الـ 72 الرئيسي الخاص بالعمليات الإعلامية النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالتعاون مع فرق العمليات السيبرانية في هيئة الأمن الأوكرانية باستخدام البرمجيات والمعدات الحاسوبية ومنشآت الاتصالات في العاصمة الأوكرانية كييف”.