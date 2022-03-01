عمرو جمال وشكرى نجيب يقودان فاركو أمام الأهلى فى الدوري

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري.

خط الوسط : عزمي غوما _ جيفرسون اينكادا _ سوكاري _ محمود حمادة_ أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ عبد الناصر محمد "دي ماريا" _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ محمود عماد _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.