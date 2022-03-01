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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية الدلجمون بكفر الزيات يشيعون جثمان الفنان محمد سعيد بمقابر أسرته

الفنان الراحل
الفنان الراحل

تنتظر قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية مساء اليوم مراسم تشييع جثمان الفنان محمد سعيد عبودة بمقابر الأسرة بالقرية حسب وصيته.


وقدم الفنان محمد سعيد عبودة والشهير بحمدي عبوده عددا من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة والتي استحوزت على اهتمام المشاهدين المصريين خلال السنوات الماضية من بينها مسلسلات احتيال والوجه الاخر وجريمة الأربع وانتهى التحقيق.


وشارك مع الممثلين الهام شاهين وكريم عبدالعزيز ويحيى الفخراني وممدوح عبدالعليم في العديد من المسلسلات الشهيرة من بينها ليالي الحلمية في التسعينات وشارك في فيلم ناصر ٥٦
كما  قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: فيلم الدنيا مقلوبة عام 2015، ومسرحية خيبتنا عام 2018.
وبلغ اجمالي ما قام بتمثيله نحو١٩١ عمل تليفزيون وسينمائي ومسرحي.

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كما نعي أهالي القرية وأقاربه الفنان الذي اعتبروه رمزا من رموز القرية وكان بارا بأقاربه في القرية طوال السنوات الماضية وستشيع جنازته الليلة بمسقط رأسه بالغربية.

محافظة الغربية إلهام شاهين ليالي الحلمية السنوات الماضية مسلسلات يحيى الفخراني الدلجمون كفرالزيات قرية الدلجمون مركز كفرالزيات

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