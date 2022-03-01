محلل روسي: موسكو قد تضرب مراكز القرار في أمريكا وأوروبا

قال مسلم شعيتو المحلل السياسي الروسي، إن روسيا تطالب أمريكا بسحب كل القواعد الاستراتيجية العسكرية المتواجدة في أوروبا .

وأضاف مسلم شعيتو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" روسيا تطالب امريكا بالتوقف عن الاستمرار في أعمال زعزعة الأمن في أوروبا واعادة الاعتبار للأمن الروسي ".



وتابع مسلم شعيتو:" روسيا سوف تنتقل لـ حرب استراتيجية لـ ضرب مراكز القرار في الولايات المتحدة وأوروبا ولن تكون هناك حرب مملة طويلة تقليدية ".

وأكمل مسلم شعيتو:" روسيا تخوض حربا بطريقة مختلفة، ولا يتم قصف البنية التحتية المدنية وهذه الحرب تسير ببطء وفقا للخطة الروسية ".



ولفت مسلم شعيتنو :" ضرب التلفزيون الأوكراني أمر طبيعي لأنه يبث أخبار كاذبة ضد روسيا ".

