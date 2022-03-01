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رياضة

الصدارة بجدارة .. شوبير يشيد بفوز الأهلى على فاركو

صدى البلد

علق الاعلامى أحمد شوبير على ، فوز الأهلى على على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ،  في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابة بموقعع تويتر “ الصدارة بجدارة ”. 

 

و داوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحه الإفريقية وفاز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على فاركو ،  في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تجرع هزيمة مفاجئة أمام صن داونز بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الثالثة من  دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

فوز  الاهلي على فاركو رفع رصيده إلى النقطة 25 فى صدارة جدول رتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.

سجل محمد شريف هدف أول رائع للأهلي جاء بعد تمريرات على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتمريرة من عبد القادر ويقابلها محمد شريف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وجاء هدف الأهلي الثاني بعد كرة طولية من وسط ملعب الأهلي وقابلها أفشة ببراعة ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة لتهز شباك فاركو فى الدقيقة 7.

وسجل أفشة هدف الأهلي الثالث بعد كرة طولية من السولية وصلت لهاني الذي مرر الكرة عرضية ولمسة من شريف وقابلها أفشة بتسديدة تهز الشباك.

وقلص فاركو  النتيجة  بعد تسديدة قوية من سوكاري تصدى لها الشناوي وترتد ومتابعة من الصغيري ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك فى الدقيقة 17.

وشهدت الدقيقة 40 هدفا ملغيا للأهلي بعد تمريرة بينية من أفشة وقابلها شريف وانطلق ووصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة داخل الشباك لكن الحكم احتسب تسلل على محمد شريف.

وسجل حسين الشحات هدف رابع للاهلي فى الدقيقة 87 بعد عرضية مميزة من على معلول استقبلها الشحات بتسديدة غيرت اتجاها وسكنت شباك محمد صبحي حارس فاركو.

وسجل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل محمد مجدي "أفشة" ثنائية في الدقائق 7 و13 من زمن المباراة.

وتعتبر هذه أسرع ثلاثية يسجلها النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري خلال هذا الموسم، خلال 13 دقيقة فقط.

رفع محمد شريف رصيده إلى 45 هدفا في مسيرته بالدوري المصري حتى الآن، بواقع 27 هدفا مع الأهلي، 14 هدفا مع إنبي، وأربعة أهداف مع وادي دجلة.

صاحب الـ26 عاما نجح في تجاوز محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك في قائمة هدافي الدوري التاريخية بعد تسجيل الأخير (44 هدفا)، وتساوى شريف مع محمد ناجي جدو ومروان محسن.

ورفع شريف رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الهدافين الثنائي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومروان حمدي مهاجم سموحة برصيد ستة أهداف.

الدوري المصري الأهلى الزمالك احمد شوبير الدوري الممتاز مصر

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