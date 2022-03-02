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البحث العلمي بحلوان: نسعي لتحقيق تقدّم بالتصنيفات الدولية للجامعات ونعمل على دعم الباحثين بـ 9 خدمات لتنمية مهاراتهم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

البحث العلمي بحلوان يكشف عن 9 خدمات لدعم الباحثين وتنمية مهاراتهم

جامعة حلوان:

 نسعى للتقدم بالتصنيفات الدولية للجامعات من خلال دعم البحث العلمي 

 

يطلق مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان  العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين ، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن مركز دعم البحث العلمي يساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

 

وأشارت إلى أن المركز يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

ونوّهت إلى أن جامعة حلوان تسعي دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.

وصرحت إدارة المركز، بأنه يتم تقديم عدة خدمات لدعم البحث العلمي والباحثين ، وتشمل هذه الخدمات الآتي :

- خدمة الاستشارات البحثية وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بتقديم الاستشارات والخبرات من خبراء الجامعة وأساتذتها ذوي الباع في البحث العلمي النشر الدولي حيث تم إنشاء قاعدة بيانات للاستشاريين تضم التخصصات العامة والدقيقة لكل منهم، حيث يقوم الباحث بطلب تحديد موعد مع الاستشاري المتخصص في نفس المجال الموضوعي للبحث لتلقي نصائح وتعليقات خاصة بطريقة البحث وموضوعه.

- خدمة التحليل الاحصائي وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بالتحليل الاحصائي للبيانات الخاصة بالأبحاث العلمية المعدة للنشر الدولي حيث يتم إرسال نسخة الكترونية Word من البحث الى البريد الالكتروني المخصص للخدمة مرفق بها الطلب الخاص.

- خدمة التدقيق اللغوي وهي خدمة المراجعة اللغوية للأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية أو العربية لتحري سلامة اللغة وخلو البحث من الأخطاء اللغوية وتنقيحها قبل الإرسال للنشر.

- خدمة الترجمة العلمية وهي ترجمة الأبحاث المكتوبة باللغة العربية للغة الانجليزية بحيث يرسل الباحث نسخة الكترونية من البحث ملف Word ويكون بحجم خط 14 ومسافة 1.5 الى البريد الالكتروني المخصص للخدمة، وذلك أيضاً للأبحاث المعدة للنشر الدولي.

- خدمة تنسيق الورقة البحثية وهي خدمة مخصصة لتنسيق وإعداد الورقة البحثية تبعا للنظام المطلوب لكتابة المراجع والتنسيق الخاص بالمجلة المستهدفة للنشر.

- خدمة كشف الانتحال وهي عملية تحديد درجة التشابه او التطابق بين النسخة المبدئية للبحث وغيرها من مصادر المعلومات الأخرى المنشورة وذلك لضمان الأمانة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

- اختيار مجلة علمية للنشر وهي خدمة مساعدة للباحثين في اختيار أكثر المجلات العلمية المناسبة لنشر أبحاثهم وذلك بتوفير قائمة مقترحة في المجلات العالمية ذات معامل التأثير او المكشفة بقواعد بيانات عالمية والتي تتماشى مع المجال الموضوعي للبحث المراد نشره.

- إعداد الملصق العلمي أو البوستر للعرض في المؤتمرات، وهو عبارة عن تمثيل مرئي للبيانات التي تم تنظيمها وفق نسق موحد يساعد على استيعابها وفهمها وذلك بغرض عرضه في مؤتمر او ندوة او ملتقى محلي او اقليمي او دولي.

هذا بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها مركز دعم البحث العلمي  في كافة مجالات البحث العلمي .

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