مارك زوكربيرج : أفضّل إنفاق ملياراتي على مساعدة المرضى بجميع أنحاء العالم

تذهب طموحات مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” ، إلى أبعد من بناء "ميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، فقد كشف عن هدفه للمساعدة في منع أو علاج جميع الأمراض.

في مقابلة مع"ليكس فريدمان "، قال زوكربيرج إنه يفضل إنفاق ملياراته على مساعدة المرض في جميع أنحاء العالم ، بدلاً من محاولة العيش إلى الأبد.

مثل بيل جيتس ، يدير زوكربيرج مشروعه الخيري الخاص ، في حالته مبادرة تشان زوكربيرج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال زوكربيرج موضحًا دوافعه وراء الجمعية الخيرية بقيمة 59 مليار جنيه إسترليني، "لقد كان قرارًا مقصودًا بعدم تركيز عملنا الخيري صراحةً على طول العمر أو العيش إلى الأبد، ولكن يركز على أن يكون قادرًا على علاج أو منع جميع الأمراض".

وأوضح زوكربيرج على أنه يعتقد أن إصابة الناس بالمرض والموت أمر سيئ، وأنه يكرس كل أمواله تقريبًا للبحث في هذا المجال.

كما أكمل :"لا أعرف في الواقع ما إذا كنت ستقضي عليه يومًا ما ، لكنني أعتقد أنه يمكنك الوصول إلى نقطة حيث يمكنك إما علاج الأشياء التي تحدث حتى يصاب الناس بالأمراض ولكن يمكنك علاجها، ربما تكون الوقاية هي الأقرب إلى الاستئصال أو أن تكون قادرًا على إدارة الأشياء المستمرة التي لن تدمر حياتك".

سُئل زوكربيرج أيضًا عن اعتقاده أن معنى الحياة ، وقال إن معنى الحياة يجب أن يخلقه الناس كان من الممكن أن تبدأ في أي مكان فيما يتعلق بكيفية العيش ، لكنها تبدأ في الأساس بالحديث عن كيفية خلق الله للناس.

