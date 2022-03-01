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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يفاجئ طالبات المدينة بزيارة مسائية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

فاجأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بزيارة تفقدية، لطالبات المدينة الجامعية للإطمئنان عليهن، والتأكد من مدي توافر عناصر الراحة والأمان.

وخلال جولته استمع رئيس الجامعة، للطالبات للوقوف على مدي جودة الخدمة المقدمة والمعاملة داخل المدينة، وتابع تواجد جميع مشرفي المدن، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحصول جميع الطالبات علي اللقاح والتعقيم الدورى لغرف وصالات الطعام والأنشطة، وارتداء الكمامات واستخدام مقياس الحرارة عند الدخول من البوابات وتوافر سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

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واطمأن رئيس الجامعة، علي الطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني وانتظام جداول المحاضرات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ومدى وجود أي عقبات  تواجههن باعتبارهن أمانة في بيتهم الثاني الجامعة. 

وأعربت الطالبات عن سعادتهن الغامرة بزيارة رئيس الجامعة وحرصه علي المتابعة الدائمة لهن، والاستفسار عن أحوالهن، وحل أي مشكلة من شأنها أن تعيق دراستهم  من خلال سياسة الباب المفتوح التي يتبناها رئيس الجامعة مع أبنائه الطلبة والطالبات.

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