بسبب تسرب الغاز.. وفاة زوجين داخل حمام شقتهما في الجيزة

لقى زوجان مصرعهما إثر تعرضهم للاختناق بعد تسرب الغاز داخل شقتهم بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا أفاد العثور على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتين داخل حمام الشقة السكنية، كما تبين أنهم زوجين.

وكشفت المعاينة الأولية وجود مكثف لرائحة الغاز داخل الشقة، مع سلامة الأبواب والنوافذ من أعمال العنف.

وشرحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الوفاة نتيجة الإختناق بعد تسرب الغاز في الشقة.

تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثتين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.