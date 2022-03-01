مندوب دولة النيجر: العملية العسكرية في أوكرانيا انتهاك صارخ للسيادة ..فيديو

قال مندوب دولة النيجر بالأمم المتحدة ، إن الأعمال التي تحدث في أوكرانيا عدوانية ويجب إلا تستخدم القوة لحزم النزاعات بين الدول ، مؤكدا أن بلادة تدين العمل العدواني في أوكرانيا .

واضاف مندوب دولة النيجر في كلمته في الجلسة الطائرة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، إن العالم الآن يواجه مخاطر كبيرة في الاستقرار والعملية العسكرية في أوكرانيا انتهاك صارخ للسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا .

واوضح مندوب دولة النيجر ، أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تصل إلي نتائج في اسرع وقت والي حل دائم وعادل ويجب أن توقف روسيا أعمال القتال .