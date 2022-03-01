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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب دولة النيجر: العملية العسكرية في أوكرانيا انتهاك صارخ للسيادة ..فيديو

مندوب دولة النيجر
مندوب دولة النيجر

قال مندوب دولة النيجر  بالأمم المتحدة ، إن الأعمال التي تحدث في أوكرانيا عدوانية ويجب إلا تستخدم القوة لحزم النزاعات بين الدول ، مؤكدا أن بلادة تدين العمل العدواني في أوكرانيا  .

واضاف مندوب دولة النيجر في كلمته في الجلسة الطائرة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، إن العالم الآن يواجه مخاطر كبيرة في الاستقرار والعملية العسكرية في أوكرانيا انتهاك صارخ للسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا  .

واوضح مندوب دولة النيجر ،  أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تصل إلي نتائج في اسرع وقت والي حل دائم وعادل ويجب أن توقف روسيا أعمال القتال   .

مفاوضات الأمم المتحدة أوكرانيا وروسيا أوكرانيا للأمم المتحدة المفاوضات

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