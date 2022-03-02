انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بإدارات نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان

أعلن عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن إنطلاق برنامج القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة وذلك يومى الخميس والجمعة 3 و4 مارس الجارى للعام الثامن والتى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى كافة المواد الدراسية بإدارات أسوان وكوم امبو ونصر النوبة.



وقال لطفي إن برامج القوافل التعليمية يهدف إلي رفع المستوى التعليمى للطلاب وتدريبهم على المناهج الدراسية والأساليب الحديثة فى الامتحانات، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وتخفيف الأعباء على كاهل أولياء الأمور فى مواجهة الدروس الخصوصية.



وأشار إلى انه سيتم انعقاد القوافل التعليمية، بمقر مدرستى توشكى الثانوية المشتركة ومحمد صلاح الدين الباقر الثانوية بمدينة ادفو، و بمدرستى أحمد موسى الثانوية بنات ومدرسة القهمورى الثانوية بمدينة كوم أمبو، فيما تنعقد المحاضرات بمدرسة أسوان الثانوية بنات (التجريبية) بإدارة أسوان التعليمية.