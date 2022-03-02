طريقة عمل الفول المدمس المصرى فى المنزل

تعتبر طريقة عمل الفول المدمس المصري من أشهى وأكثر الوصفات التي يستهلكها البيت المصري، فنجد أنه موجود باستمرار على وجبة الإفطار بجانب الطعمية والباذنجان، لذا فإن تحضيره في المنزل قد يسهل تحضيره بشكل يومي والامتناع عن شرائه.



وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل الفول المدمس المصري بوصفة سهلة وبسيطة، وبدون تكلفة، وهي وصفة لا تستغرق سوى 6 ساعات لتحضيرها، وسوف نتمتع بعدها بألذ مذاق لطبق الفول، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل الفول المدمس المصري

طريقة عمل الفول المدمس

مقادير طريقة عمل الفول المدمس المصري

فول منقوع ليلة كاملة بالماء 3 أكواب

نصف كوب فول مدشوش

نصف كوب عدس أصفر

ماء بحسب الحاجة

1 بصل

1 طماطم مفرومة

1 جزر مبشور

3 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة كركم

طريقة عمل الفول المدمس المصري

- في الدماسة، يوضع الفول، والفول المدشوش، والجزر، والعدس، والكركم، والبصل، والثوم، والطماطم.

- يغمر المزيج بالماء، وتغلق الدماسة وتوضع على نار متوسطة.

- عند الغليان، تخفف الحرارة إلى هادئة ونقوم بطهي الفول لـ 6 - 8 ساعات على أن تزيدي مستوى الماء بحسب الحاجة.

- ثم يقدم فول المدمس المصري مع الطحينة والملح والفلفل والزيت حسب الرغبة.