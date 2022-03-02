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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

صدى البلد

اعلن الفنان الشاب حازم إيهاب، وفاة مولوده: يونس؛ بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية .

وكتب حازم ايهاب عبر حسابه بموقع انستجرام :" انا لله وانا إليه راجعون .. يونس ابنى فى ذمة الله". 

نشر الفنان حازم إيهاب، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يكشف فيه عن إجراء ابنه الرضيع عملية جديدة فى القلب. 

وقال حازم إيهاب : “يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة”. 

وتلقى حازم إيهاب عديد من التعليقات التى تدعو لابنه بالشفاء العاجل حيث علق الفنان هشام ماجد قائلا : "ربنا يحفظه ويقومه بالسلامة. 

كما علق المخرج هاني خليفة، على تعليق حازم إيهاب قائلا : “ربنا يشفيه و يعافيه و يحفظه ان شاء الله يقوم بالسلامة” ورباب ناجى إحدى اعضاء فرقة أيامنا الحلوة علقت : “ربنا يقومه بالسلامة ويطمنكم عليه يارب”. 
 حازم إيهاب 

وكان أعلن الفنان حازم إيهاب إنجاب زوجته منة داغر مولودهما الأول، الذي أطلق عليه اسم يونس، وذلك بتاريخ 18 فبراير الجاري، لكن فرحته لم تكتمل.

وكشف حازم إيهاب عن الحالة الصحية لنجله في منشور لها على موقع فيسبوك قائلا:"الحمدلله ربنا رزقنا ب "يونس حازم ايهاب" يوم 18- 2- 2022، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات".

واستطرد حازم إيهاب:" هو حالياً في الرعاية المركزة و الله اعلم هيقدر يخرج امتى.. أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة.. ومتأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

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وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

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