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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ ويجز : «أخويا الصغير»

ويجز ونورهان عيسى
ويجز ونورهان عيسى

كشف البلوجر نورهان عيسى حقيقة ارتباطها بـ مغني الراب أحمد على «ويجز» ، من خلال خاصية استورى على حسابها بموقع انستجرام.

وردّت نورهان عيسى على سؤال إحدى متابعيها حول حقيقة حبها لـ ويجز . 

ونشرت نورهان عيسى صورة تجمعها بويجز وعلقت عليها :"بحب أحمد على أكتر من ويجز بكتير.. أخويا الصغير".

نورهان عيسى وويجز

وفتح الظهور المتكرر لمطرب الراب ويجز مع البلوجر نورهان عيسى التكهنات حول ارتباطهما.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لويجز مع نورهان عيسى صديقة الفنانة هدى المفتي وأكد بعضهم أنهما تجمعهما قصة حب، لكن ويجز لم يعلق على الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

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هبة عبد الغني عن أغنية ويجز: البخت جميلة فيها من التمانينات

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ويجز والبخت.. تريند رقم 1 في مصر و5 مليون مشاهدة في 3 أيام

البخت لـ ويجز 

مازالت مغني الراب ويجز يحقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة «البخت» بعد مرور 3 أيام على طرحها على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 5 مليون مشاهدة والرقم في ازدياد. 

تصدر ويجز تريند موقع يوتيوب منذ طرح أغنية البخت، وأصبح رقم 1 في مصر اليوم، إلى جانب تردد اسمه بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل. 

وكعادته أثار ويجز جدلا كبيرا حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية وأن كل كلماته ليست سطحية أو تافهة. 

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

وجاءت الأغنية ضمن قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة واستماعاً على "يوتيوب"  حيث احتلت المركز الأول في مصر والمركز الـ 14 عالمياً، كما تخطت نسبة مشاهدات الأغنية حاجز المليونين في أقل من 48 ساعة من طرحها.

 

جدير بالذكر أن أغنية "أقوى ميكس" من كلمات مكي وويجز، ومن ألحان كل من ديزل، عيسى، عسود، نوڤو، وخالد نبيل، وقام بتصوير البوستر الدعائي للأغنية للفنان مكي، المصور الشهير محمود كامل .

 

 

البخت مطرب الراب ويجز نورهان عيسى مغني الراب ويجز الفنانة هدى المفتى

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