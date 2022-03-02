إعادة الحركة المرورية بطريق الهضبة في الغردقة بعد انقلاب شاحنة

أعادت إدارة مرور البحر الأحمر الحركة المرورية بعد توقفها ، بطريق الهضبة جنوب مدينة الغردقة، وذلك بعد وقوع حادث انقلاب لشاحنة نقل، كانت تقل حفارا ضخما، ما أدى إلى إغلاق الطرق أمام الحركة المرورية وتحويلها لطريق الشيراتون.

وعلي الفور تم إخطار الأجهزة ومسؤولي المطار للانتقال لموقع الحادث، ورفع آثار الحادث ، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفى سياق آخر قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن محافظة البحر الأحمر تنسق مع وزارة السياحة بصفة مستمرة وذلك فيما يخص السياح الاوكران العالقين والذين لم يتمكنوا من السفر الى بلادهم بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا مشيرا إلى أن 30 أسرة فقط من الأوكران ممن لهم معارف خارج أوكرنيا غادروا عبر مطار الغردقة الدولى الى دول فرنسا وألمانيا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن جميع الخدمات الفندقية مجانا وأن إقامة السياح الأوكران مجانًا ولا يدخل السائح طرفا في جدل من يدفع النفقات، و يتم مخاطبة الشركات السياحية الأوكرانية للوصول إلى اتفاق بشأن آلية تغطية نفقات الإقامة الخاصة بهؤلاء السائحين وذلك في ضوء التعاقد المبرم بين الفنادق المصرية والشركات السياحية الأوكرانية.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن الرحلات الروسية من والى مطار الغردقة مستمرة حيث يصل بشكل يومى قرابة 10 رحلات وأن السياح الروس والاوكران متواجدون بنفس الفنادق ولا يوجد أى خلافات بينهم ، بل على العكس هناك من كونوا صدقات سويا ، وسادت بينهم حالة من الحزن بسبب الحرب الدائرة.

وأضاف حنفى أن البحر الأحمر بها قرابة ال6 الاف سائح اوكرانى تقدم لهم كافة التسهيلات لهم لحين إيجاد آلية لعودتهم لبلادهم، والدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير الراحة اللازمة للسائحين الأوكران.