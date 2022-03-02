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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تنفي إصدار قرار بإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي قبل رمضان

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار رسمي بإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان المقبل. 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُشددةً على التزام جميع المدارس بتدريس مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي كاملة وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، دون تغيير توزيعها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

في سياق متصل، قالت الوزارة إنه يتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)، ويكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، وتشير تلك الألوان إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالي "اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100)، ويشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، فيما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، ويشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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