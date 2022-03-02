محافظ أسيوط ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون أعمال الإحلال والتجديد لمحطة المياه التشيكي

بتكلفة 245 مليون والممشى وكورنيش النيل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني محطة المياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط والتي يجري إحلالها وتجديدها بتكلفة تبلغ 245 مليون جنيه وذلك خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة أسيوط والتي بدأت بزيارة ديوان عام المحافظة وتفقد معرض للمنتجات اليدوية والتراثية ومتابعة سير العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعقد اجتماع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في كافة القطاعات والاستماع إلى أهم الاحتياجات والمقترحات لتطوير بعض المشروعات ومنظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافقهم خلال الجولة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء حمدي الجزار والدكتور أيمن الجمل مستشاري وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية والنائب عمرو أحمد إبراهيم أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد أبو سمنة والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة فايزة عبدالعظيم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب حمادة زهير والنائبة ثناء السعيد والنائب الحسيني جلال والنائب أحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب بأسيوط واللواء هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وأيمن محروس رئيس حي شرق وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.



بدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي لتطويرها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها واستمعا المحافظ ووفد اللجنة لشرح تفصيلي لمكونات المحطة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية حيث تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء كما تم تفقد أعمال تنفيذ وتشطيب المبنى الإداري والمعمل المركزي الذي يجري تنفيذه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007 ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد بإحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي) سيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال الأشهر القليلة القادمة.



وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها لافتا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي فلي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها مشيرًا إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من كافه المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.



كما تفقد محافظ أسيوط ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعمال التطوير التي تمت بكورنيش النيل المواجه للمحطة وممشى أهل مصر الذي تم إنشاؤه بجوار سور محطة مياه التشيكي المرشحة وفذته شركة المياه تحت إشراف لجنة متخصصة ليكون متنفسًا لأهالي المحافظة وخلق بيئة بصرية جمالية لشوارع وواجهات المحافظة وعودتها لشكلها الجمالي مرة أخرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق ورفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة العريقة وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد.



من جانبه أشاد النائب أحمد السجيني بأعمال الاحلال والتجديد التي تتم بالمحطة لخدمة أهالي المحافظة لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا ضخمًا فى سبيل الارتقاء بمستوى حياة المصريين وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم لافتا إلى أن استغلال المنطقة الواقعة أمام المحطة في تنفيذ ممشى وتطوير كورنيش النيل المواجه له ليكون متنفسًا للمواطنين يعد فكرًا تنمويًا جيدًا مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الحكومة وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عملا على إرضاء المواطنين وتقديم خدمات متميزة في كافة القطاعات.

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