وحشتيني.. رضوى الشربيني تستعيد ذكرياتها مع والدتها بعد مرور عام على وفاتها

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني ، صورة من الذكريات برفقة والدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعبرت رضوى الشربيني ، عن حزنها بفراق والدتها عنها لمدة عام، وكتبت لها من خلال صورتهما: "عدت سنة.. سنة على فراقك يا أمي.. سنه كامله من غيرك…اكتشفت فيها انا قد بحبك و قد ايه انا من غيرك مش انا".

وتابعت : صحيح انتى علمتيني أعمل حاجات كتير وانتى عايشه بس ما علمتنيش ازى اعمل كل الحاجات دى من غيرك…فراقك وجع ملوش دوا غير بالصبر و وجدك محدش هيملى مكانهربنا يرحمك و يغفرلك و يجعل أعمالك الصالحهفىً ميزان حسناتك يا حبيبتى و يجمعنا بيكى فى الجنه…وحشتينى”.



رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.