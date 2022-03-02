تحرك يليق باسم مصر.. أهالى الطلبة العائدين من أوكرانيا يشكرون القيادة السياسية

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا التقت فيه مع عددا من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا .

وقال احد المصريين العائدين من أوكرانيا ، إن ابنته قامت بالتواصل مع السفارة المصرية موجها الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والسفير المصرى فى أوكرانيا على الجهد المبذول والتحرك السريع يليق بالدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل أزمة المصريين العائدين بعد الغزو الروسى لأوكرانيا .



ولفت إلى أن السفارة المصرية أخبرت الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بالتحرك نحو أقرب حدود والتحرك نحو مدينة ملدوفا والتى تبعد 70 كم لدولة رومانيا بإجمالى سفر 7 ساعات .

