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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: توزيع طنين لحوم على 2000 أسرة ضمن تكافل وكرامة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية أثناء توزيع لحوم مشروع "صكوك الإطعام"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال مشروع صكوك الإطعام لعام 2022 بمحطته بمحافظة الإسكندرية، والذي يأتي في إطار مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. 


جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

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وأوضح المحافظ أن اليوم سيتم توزيع 2 طن لحوم يستفاد بها 2000 أسرة من أسر  تكافل وكرامة ببعض الوحدات الإجتماعية في إدارات  شرق والمنتزة. 


وأضاف أنه حتى الآن وصلت الأسر المستفادة من مشروع وزارة الأوقاف صكوك الإطعام بقرى محافظة الإسكندرية إلى 7000 أسرة. مشيرًا أنه في بداية شهر فبراير الماضي تم توزيع 3 طن من اللحوم استفاد بها 3 آلاف أسرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب. وتم توزيع 2 طن استفاد بها 2000 أسرة بقرى أبيس وبشاير الخير.

 

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام" لافتًـا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، ويأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

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