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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مصطفى حسني من جامعة عين شمس: الإسراء والمعراج مليئة بالمعلومات العقائدية والفكرية

الداعية مصطفى حسنى
الداعية مصطفى حسنى

استضافت جامعة عين شمس اليوم الداعية الإسلامي مصطفى حسني، لمشاركة طلاب الجامعة في احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج وذلك ضمن فعاليات الجامعة بالموسم الثقافي للعام الجامعى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين والمشرف العام على رابطة الخريجين بالجامعة ، والدكتور ممدوح عبد الحليم وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر راضي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وأ.د.هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب.

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بحضور الداعية مصطفى حسني.. انطلاق احتفالية جامعة عين شمس بذكرى الإسراء والمعراج

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية.

في كلمته توجه الدكتور عبد الفتاح سعود بالشكر والتقدير للداعية الكبير مصطفى حسنى على مشاركة طلاب الجامعة في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ، واصفا  الداعية بأنه علم من أعلام الدعوة الإسلامية ، كما أنه من المجددين الذين يقدمون الدين بصورة بسيطة وغير متشددة وبها قدر كبير من الانفتاح على الثقافات العالمية بحيث يستوعبه الآخرون بسهولة ويسر.

كذلك وجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لأسرة من أجل مصر والقائمين على تنظيم هذه الندوة.

من جانبه أعرب الداعية مصطفى حسنى عن سعادته بتواجده بين طلاب جامعة عين شمس ،مؤكدا أنه فخور بكونه أحد خريجي هذه الجامعة العريقة.

و اكد  مصطفى حسنى أن مناسبة الإسراء والمعراج هي إحدى المناسبات التي تشمل العديد من الجوانب التي يحتاج الشباب إلى تعلمها ، حيث إنها مناسبة ترتبط بالأمل وجبر الخاطر بعد الصعوبات التي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام حيث ارضى الله سبحانه وتعالى نبيه بعد ان تعرض للايذاء فكانت المكافأة المرضية والتى توضح  ان الله سبحانه وتعالى مع عباده المخلصين دائما.

كما اشار إلى ان المناسبة توضح الكثير من المعلومات العقائدية والفكرية التي يجب على شبابنا تعلمها حيث يحتاج الشباب  لنموذج يحتذون به.

وأكد حسنى أنه يسعى دائما ليكون نموذجا يستطيع تطبيق الدين السمح بصورة بسيطة و ميسره تتفق مع القرآن الكريم والسنه النبويه الشريفه ومتطلبات العصر .

كما وجه رسالة تحذيرية للشباب يوضح فيها خطورة  الاستماع لغير المتخصصين خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينيه لان ذلك سيؤدي بهم في النهاية لمنحدر خطر وهذا ما لا نتمناه لشبابنا.

شهد اللقاء عدد  من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة عين شمس مصطفي حسني طلاب جامعة عين شمس ذكرى الإسراء والمعراج نائب رئيس الجامعة

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