اليوم.. ختام فعاليات برنامج "القيادة والتأثير" بجامعة بنها

يختتم اليوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج " القيادة والتأثير" والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة.



وكان الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، قد افتتح فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج " القيادة والتأثير"، واتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

ويشارك في التدريب كل من الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث بمحاضرة عن التخطيط وإدارة فريق العمل، والدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة بمحاضرة عن الجوانب المالية في الجامعات، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب القانونية بالجامعات، والدكتورة حنان مرسي الأستاذ بجامعة حلوان بمحاضرة عن رؤية مصر 2030 ، ويُختتم البرنامج بمحاضرة للدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.



وقال الدكتور جمال سوسه ، إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار في الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقين والحاليينن من أجل تخريج جيل واع يعتز بنفسه ويفتخر ببلاده.



من جانبه، أشار الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إلى أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 21 متدربا، ويستمر التدريب على مدار 3 أيام بإجمالي 18 ساعة تدريبية وتهدف إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.