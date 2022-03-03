عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عائدون من جحيم الحرب.. ابن الشرقية يروي تفاصيل مأساوية عن الحرب الروسية الأوكرانية:«عشنا لحظات رعب»|شاهد

محرر صدى البلد وأسرة
محرر صدى البلد وأسرة العائد من أوكرانيا

حالة من الفرحة الهيستيرية عاشتها أسرة الطالب إبراهيم حسن العتباني ابن مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عقب عودته سالمًا من أوكرانيا ضمن طائرة الطلاب العائدين التي وصلت أمس الي أرض الوطن بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بالشربات والدعوات استقبلت أسرة الطالب إبراهيم والذي يدرس بكلية الطب بأوكرانيا عودة نجلهم سالما إلي أحضانهم فيما حرص موقع صدي البلد علي الإنتقال الي منزل الأسرة والكائن بمدينة أولاد صقر ومعايشتهم فرحتهم وتقديم التهنئة لهم لعودة نجلهم إليهم سالما..

في البداية أكد "ابراهيم" والذي روي تفاصيل رحلته وخروجه من أوكرانيا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حتى وصوله إلى أرض الوطن بسلام عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل سبل الأمان لعودة الطلاب من أوكرانيا: (الحمد لله والشكر لله والشكر كل الشكر الي الرئيس السيسي وكل المسئولين بوزارة الخارجية والسفارة والتعاون الدولي وكل شخص سعي إلى إعادتنا إلى دولتنا الحبيبة مصر وعلينا جميعا الفخر برئيسنا وفعلا الدولة المصرية لا تترك أبناءها في اي مكان وتحت أي ظرف.. تلك كانت بداية كلمات ابراهيم .

واستكمل العائد من جحيم الحرب الروسية الأوكرانية مؤكدا ان الحرب بدأت في تمام الساعة الخامسة صباحا في اوكرانيا وعلي الفور بدأ الجميع في الاحتشاد أمام المولات لشراء المواد الغذائية وأمام ماكينات الصرافة لسحب الاموال وكان الحال مماثلا لي أنا واثنان من زملائي المصريين.

وأضاف "إبراهيم"أننا قمنا بالمكوث في الشقة المستأجرة خوفا من القصف وكنا نقوم بطمأنة أسرنا في مصر ولكن الخوف كان يتملك قلوبنا وكنا فاقدين الأمل في العودة الي الأراضي المصرية.

محافظ الشرقية يشيد بمجهودات مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

قطار التنمية يمر بمحافظة الشرقية..تنفيذ 29 مشروعا في قطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و729 ألف جنيه

برلمانية تشيد بجهود الدولة المصرية في إعادة الطلاب المصريين العالقين بالخارج

تعاون بين جامعة الزقازيق وجهاز شئون البيئة بالشرقية

بتكلفة 23 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة بالشرقية بمعدات جديدة

استكمالا لتنفيذ مبادرة حياة كريمة .. محافظ الشرقية يلتقي ممثل المؤسسة

العائدون من أوكرانيا : الدولة تحركت لإنقاذ أبنائها.. فيديو

واستكمل "ابراهيم" حديثة لموقع صدي البلد مؤكدا ان السفارة المصرية قدمت الينا كافة التسهيلات بالإضافة الي حسن المعاملة التي تلقاها جميع الطلاب المصريين،قائلا شعرنا جميعا بالفخر عندما استقبلنا السفير المصري وقدم الينا كافة الدعم.

أما عن معاناته مع الحرب قال " إبراهيم" كنت أسكن في مدينة تبعد قليلا عن الضرب الكثيف ولكن كانت أصوات الضربات ترج المكان وعندما تواصلنا مع السفارة المصرية بدأنا في التحرك قرابة الـ20 ساعة، حتى وصلنا لحدود رومانيا ولكن القيادة المصرية كانت تتابع معنا بإستمرار وكانوا على تواصل دائم معنا وبمجرد وصولنا الي حدود رومانيا وجدنا تسهيلات كبيرة فى الدخول،بسبب ما وفرته السفارة المصرية فى رومانيا والحمد لله عدنا الي أرض الوطن بسلام.

من جانبه، أكد "حسن العتبانى" موظف بالمعاش والد الطالب، أنه منذ ان علم بوجود حرب في أوكرانيا كنا نعيش لحظات رعب وقلق علي ابراهيم وزملائه المصريين وكنا نتواصل معهم بإستمرار والحمد لله والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية لإصداره تعليمات بإعادة أولادنا الي أحضاننا بالسلامة.

وأشار والد الطالب العائد إلى أن الدولة المصرية قوية وقادرة علي حماية أبنائها في كل مكان ولا أحد يستطيع ان ينكر ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية داخلية وخارجية وعلي الجميع الفخر بذلك.

فيما أكد "محمد حسن العتباني" محام شقيق الطالب العائد من أوكرانيا انه كان دائم التواصل مع شقيقة الي أخر لحظة وكان في إستقباله في المطار والحمد لله علي إعادتهم  سالمين الي أرض الوطن ولابد من شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشدت اسرة الطالب "ابراهيم" وزارة التعليم العالي بإدراج أبنائهم او ايجاد حلول لهم، خاصة لصعوبة عودتهم للدراسة حاليا في أوكرانيا حتي لا يضيع ما بذلوه خلال السنوات الماضية من تعب وجهد .

IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٢٠٠٥_compress10
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٢٠٠٥_compress10
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٢٥٢٥_compress43
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٢٥٢٥_compress43
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢١٠٤٤_compress70
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢١٠٤٤_compress70
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٣٣١٦_compress57
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٣٣١٦_compress57
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٣٣١٧_compress41
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_١٢٣٣١٧_compress41
الخارجية الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الخارجية أوكرانيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالشرقية

رحيل طالب ثانوي بالمدرسة|تعليم الشرقية: الوفاة طبيعية..والدته تؤكد إصابته بثقب في القلب

توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالصالحية في الشرقية

تمويل 17 ألف مشروع ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

محافظ الشرقية يشيد بمجهودات مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

قطار التنمية يمر بمحافظة الشرقية..تنفيذ 29 مشروعا في قطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و729 ألف جنيه

برلمانية تشيد بجهود الدولة المصرية في إعادة الطلاب المصريين العالقين بالخارج

تعاون بين جامعة الزقازيق وجهاز شئون البيئة بالشرقية

ترشيحاتنا

ألمانيا توافق على إمداد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات

رئيس الشيوخ:مصر تخطو خطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

لـ فرق البحث والإنقاذ.. تعويضات ومكافآت مادية في هذه الحالة

هل استفاق من أزمة شيرين.. الظهور الأول لـ حسام حبيب بعد الانفصال؟

الحكومة اليابانية تجمد أصول أربعة بنوك روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

هل يظهر رامز جلال في "رمضان" ببرنامج جديد .. فيديو جراف

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ