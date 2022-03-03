عائدون من جحيم الحرب.. ابن الشرقية يروي تفاصيل مأساوية عن الحرب الروسية الأوكرانية:«عشنا لحظات رعب»|شاهد

حالة من الفرحة الهيستيرية عاشتها أسرة الطالب إبراهيم حسن العتباني ابن مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عقب عودته سالمًا من أوكرانيا ضمن طائرة الطلاب العائدين التي وصلت أمس الي أرض الوطن بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بالشربات والدعوات استقبلت أسرة الطالب إبراهيم والذي يدرس بكلية الطب بأوكرانيا عودة نجلهم سالما إلي أحضانهم فيما حرص موقع صدي البلد علي الإنتقال الي منزل الأسرة والكائن بمدينة أولاد صقر ومعايشتهم فرحتهم وتقديم التهنئة لهم لعودة نجلهم إليهم سالما..

في البداية أكد "ابراهيم" والذي روي تفاصيل رحلته وخروجه من أوكرانيا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حتى وصوله إلى أرض الوطن بسلام عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل سبل الأمان لعودة الطلاب من أوكرانيا: (الحمد لله والشكر لله والشكر كل الشكر الي الرئيس السيسي وكل المسئولين بوزارة الخارجية والسفارة والتعاون الدولي وكل شخص سعي إلى إعادتنا إلى دولتنا الحبيبة مصر وعلينا جميعا الفخر برئيسنا وفعلا الدولة المصرية لا تترك أبناءها في اي مكان وتحت أي ظرف.. تلك كانت بداية كلمات ابراهيم .

واستكمل العائد من جحيم الحرب الروسية الأوكرانية مؤكدا ان الحرب بدأت في تمام الساعة الخامسة صباحا في اوكرانيا وعلي الفور بدأ الجميع في الاحتشاد أمام المولات لشراء المواد الغذائية وأمام ماكينات الصرافة لسحب الاموال وكان الحال مماثلا لي أنا واثنان من زملائي المصريين.

وأضاف "إبراهيم"أننا قمنا بالمكوث في الشقة المستأجرة خوفا من القصف وكنا نقوم بطمأنة أسرنا في مصر ولكن الخوف كان يتملك قلوبنا وكنا فاقدين الأمل في العودة الي الأراضي المصرية.

واستكمل "ابراهيم" حديثة لموقع صدي البلد مؤكدا ان السفارة المصرية قدمت الينا كافة التسهيلات بالإضافة الي حسن المعاملة التي تلقاها جميع الطلاب المصريين،قائلا شعرنا جميعا بالفخر عندما استقبلنا السفير المصري وقدم الينا كافة الدعم.

أما عن معاناته مع الحرب قال " إبراهيم" كنت أسكن في مدينة تبعد قليلا عن الضرب الكثيف ولكن كانت أصوات الضربات ترج المكان وعندما تواصلنا مع السفارة المصرية بدأنا في التحرك قرابة الـ20 ساعة، حتى وصلنا لحدود رومانيا ولكن القيادة المصرية كانت تتابع معنا بإستمرار وكانوا على تواصل دائم معنا وبمجرد وصولنا الي حدود رومانيا وجدنا تسهيلات كبيرة فى الدخول،بسبب ما وفرته السفارة المصرية فى رومانيا والحمد لله عدنا الي أرض الوطن بسلام.

من جانبه، أكد "حسن العتبانى" موظف بالمعاش والد الطالب، أنه منذ ان علم بوجود حرب في أوكرانيا كنا نعيش لحظات رعب وقلق علي ابراهيم وزملائه المصريين وكنا نتواصل معهم بإستمرار والحمد لله والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره تعليمات بإعادة أولادنا الي أحضاننا بالسلامة.

وأشار والد الطالب العائد إلى أن الدولة المصرية قوية وقادرة علي حماية أبنائها في كل مكان ولا أحد يستطيع ان ينكر ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية داخلية وخارجية وعلي الجميع الفخر بذلك.

فيما أكد "محمد حسن العتباني" محام شقيق الطالب العائد من أوكرانيا انه كان دائم التواصل مع شقيقة الي أخر لحظة وكان في إستقباله في المطار والحمد لله علي إعادتهم سالمين الي أرض الوطن ولابد من شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشدت اسرة الطالب "ابراهيم" وزارة التعليم العالي بإدراج أبنائهم او ايجاد حلول لهم، خاصة لصعوبة عودتهم للدراسة حاليا في أوكرانيا حتي لا يضيع ما بذلوه خلال السنوات الماضية من تعب وجهد .

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