قطار التنمية يمر بمحافظة الشرقية..تنفيذ 29 مشروعا في قطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و729 ألف جنيه

حالة من النشاط الملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة لائقة تشهدها محافظة الشرقية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الوصول بالخدمة لكافة المواطنين بمختلف القري والمراكز ومن أبرز القطاعات التي تشهد نشاطا ملحوظا بالمحافظة قطاع الطرق والرصف والكباري.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ولفتح الطرق أمام حركة السيارات والقضاء على التكدس والزحام المروري وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه جاري تنفيذ 29 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 253 كم وبتكلفة مليار و 729 ألف جنيه للوصول الي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين.

واشار إلى أن عام 2021 شهد طفرة في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة لشبكات الطرق بقطاع المحافظة بالإضافة الي رصف الطرق الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتيه سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه فقد أكد المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالمحافظة مشروعات الرصف والتغطية ورفع الكفاءة والترميم والصيانة التي تم الإنتهاء منها خلال عام 2021 بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 75 كم وبتكلفة مالية بلغت 226 مليون و607 ألف جنيه وبيانها كالآتي:

استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة (القطاع الأول) بطول 7 كم وبتكلفة 43 مليون و250 ألف جنيه

استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي (القطاع الثاني) بطول 7 كم وبتكلفة 24 مليون و300 ألف جنيه.

استكمال رصف طريق بلبيس / ميت جابر/ منيا القمح بطول 6 كم وبتكلفة 13 مليون و586 ألف جنيه

استكمال رصف طريق اولاد صقر / صان الحجر بطول 3 كم وبتكلفة 37 مليون و984 ألف جنيه

تنفيذ أعمال حماية الجسور بنطاق المحافظة بإجمالي اطوال 3 كم وبتكلفة 21 مليون و350 ألف جنيه

تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة مدخل منيا القمح (شارعي سيد مرعي وسعد مرعي) بإجمالي اطوال 3 كم وبتكلفة 19 مليون و580 ألف جنيه.

تغطية ترعة عبد السلام المستجدة بطول 2.1 كم وبتكلفة 8 مليون و71 ألف جنيه.

استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مدينة أبو حماد بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون و823 ألف جنيه.

رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة بلبيس بإجمالي اطوال 4 كم وبتكلفة 10 مليون و500 ألف جنيه.

رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة القرين بإجمالي أطوال 3 كم وبتكلفة 6 مليون و601 ألف جنيه.

استكمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة فاقوس بطول 3كم وبتكلفة 4 مليون و573 ألف جنيه.

تغطية خليج خلوصي بجسر مصرف صان الحجر بطول 1.1 كم وبتكلفة 4 مليون و900 ألف جنيه.

تغطية مصرف فرع منيا القمح بطول 200 متر وبتكلفة مليون و765 ألف جنيه

رصف ورفع كفاءة طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق بطول 700متر وبتكلفة 2 مليون و910 ألف جنيه.

اعمال ترميم وصيانة لعدد من الشوارع الداخلية بمدينة الزقازيق بإجمالي اطوال 1 كم وبتكلفة مليون و970 ألف جنيه

تغطية خليج الرملية بطول 1.2 كم وبتكلفة 4 مليون جنيه

رصف ورفع كفاءة شوارع (التجنيد – عمر شاهين – المستشفى العسكري – خلف استاد الزقازيق – مديرية الأمن) بإجمالي اطوال 3 كم وبتكلفة 5 مليون و250 ألف جنيه

رصف شارع أبو نضارة بمدينة الزقازيق بطول 600 متر وبتكلفة مليون و460 ألف جنيه

استكمال رصف شارع مدارس الشريف بمدينة الزقازيق بطول 1 كم وبتكلفة 975 ألف جنيه

استكمال رصف طريق يعبيس بمركز الزقازيق بطول 500 م وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه

تطوير مدخل مدينة بلبيس بطول 2 كم وبتكلفة مليون و591 ألف جنيه.

أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق منيا القمح / مشتول بطول 3 كم وبتكلفة 8 مليون و127 ألف جنيه.

استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة طريق فاقوس / الغزالي / أم عجرم / كوبري سليم بطول 2.5 كم وبتكلفة 9 مليون و623 ألف جنيه.

استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية بطول 11 كم وبتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيه.

استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة طريق دائري ههيا بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و150 ألف جنيه

أعمال تغطية خليج أبو حاكم بطول 600 متر وبتكلفة مليون و990 ألف جنيه.

فيما أعرب أهالي محافظة الشرقية عن فخرهم بالقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لما يتم تنفيذة من مشروعات لي أرض المحافظة وخاصة في قطاع الطرق والكباري.

وأكد الأهالي أن تلك المشروعات عملت علي تسهيل التنقل بين مراكز المحافظة وربط المحافظة بالمحافظات الأخري من خلال شبكة الطرق العملاقة الجاري تنفيذها علي أرض الواقع بالإضافة الي الحد من الكثافات المرورية.