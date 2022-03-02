عميد سياسة واقتصاد القاهرة: يجب ترويج السياحة بعدد من الدول غير روسيا وأوكرانيا

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والأقتصاد جامعة القاهرة، عن كيف تتأثر مصر بتراجع السياحة بسبب الحرب القائمة بين مصر وأوكرانيا .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، مصر من أكبر الدول التى تستقبل سياحا من روسيا وأوكرانيا فتتأثر مصر بحركة السياحة.

وأضاف “ السعيد ” أن هناك دولا أخرى يمكن أن نجتذبها للسياحة فى مصر، لنتفادى التأثير فى مجال السياحة بعد توقف السياحة فى الوقت الحالى من روسيا وأوكرانيا و البلاد المجاورة ، مؤكدا أن الترويج السياحى للدولة المصرية مهم جدا فى مجال السياحة الفترة المقبلة وأن مصر قادرة على ذلك بشكل كبير.

على الجانب الآخر ، طمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الجميع على الطلاب المصريين الموجودين فى أوكرانيا ، وأن الوزارة تتواصل مع الطلاب بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية والملحق الثقافي بأوكرانيا.

وأكد عبد الغفار ، أن 3220 طالبا سجلوا عبر المنصة ادرس في مصر تحت الإشراف العلمي ، بنسبة تصل لـ90% من إجمالي الطلاب يلتحقون بكليات الطب والقطاع الهندسي.

وأشار إلى أن هذا العام سافر 143 طالبا ، وجارى التنسيق مع وزارة الهجرة والخارجية للتواصل مع الجامعات المتواجدين بها للاطمىنان علي الدراسة