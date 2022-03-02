ممثل وزارة الاتصالات عضوًا بلجنة تحكيم برنامج "الفرصة" .. فيديو

إنضم الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس مركز الالكترونيات " النانو" بالجامعة الامريكية ومدينة زويل"ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجنة التحكيم في حلقة اليوم من برنامج "الفرصة".

حلقة برنامج " الفرصة " في كلمة أخيرة اليوم على شاشة ON حلقة خاصة مخصصة بالكامل للمشروعات التكنولوجية ومدعومة بالكامل من مراكز الإبداع "كريقاتيفا " التابعة لوزارة الاتصاالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من المحافظات لدعم وإحتضان مشروعات الابداع التكنولوجية.

وأعلنت الاعلامية لميس الحديدي أن الجوائز مختلفة بداية من منحة احتضان من مراكز الابداع من " كرياتيفا" بقيمة قدرها مليون جنيهاً للفائز الاول.

تابعت : المركز الثاني سيحصل على منحة إحتضان قيمتها 750 ألف جنيه مكونة من 120 ألف جنيه كاش و630 ألف جنيه جوائز عينيه.

ولفتت إلى أن المركز الثالث سيحصل على جائزة قدرها 500 ألف جنيه منها 120 ألف جنيه كاش والباقي 380 ألف جنيه خدمات عينية ".