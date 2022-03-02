مسرح الزمالك يشهد أولى حفلات مطرب المهرجانات مسلم 11 مارس

يشهد مسرح الزمالك أولى الحفلات الغنائية لمطرب المهرجانات مسلم، الذي يطل على جمهوره بالقاهرة في تمام السابعة مساء الجمعة 11 مارس.

فعاليات حفل مسلم

ويحتفل مسلم مع محبيه في الزمالك بالنجاح الجماهيري الكبير الذي رافق أغنيته الشهيرة "خطر ياللي سيرتي تعباك"، التي كسرت حاجز 91 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كما يقدم مسلم العرض الحي الأول لأجدد أغنياته "يا أصفر"، بصحبة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، مع خطفه مسامع الجمهور بتوليفة من أشهر أغنياته، منها "صنع في مصر" و"أنا غلط وانت صح" و"ممنوع الاقتراب".

ويستهل مسلم بإطلالته الغنائية موسم حفلات شهر مارس في مسرح الزمالك، بعدما شهد انتعاشة غنائية خلال شهر فبراير، بحفلات نجم المهرجانات عنبة والمطربة مرام وفرق الدور الأول وبلاك تيما وستروبيري سوينج وسعد العود، في إطار رسالة المسرح الذي يهدف لتقديم كافة الأذواق الموسيقية للجمهور في شكل حفلات متنوعة الألوان بين الطرب وموسيقى الأندرجراوند.

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