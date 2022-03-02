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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتاهيل الطلاب لسوق العمل.. حقوق حلوان تطلق دورة تدريبية جديدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، عن تنظيم دورة تدريبية للطلاب لتاهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب بكلية الحقوق تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق وبالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي CDC برئاسة الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

وصرحت إدارة المركز، أن الدورة التدريبية تشمل مهارة البحث عن وظيفة، ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل.

كما يقدم المشروع للطلاب، دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه، ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

وتقدم الدورة  لطلاب الفرق النهائية بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

الدورات التدريبية كلية الحقوق جامعة حلوان حقوق حلوان سوق العمل دورة تدريبية مركز التطوير الوظيفي مركز التطوير الوظيفي CDC

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