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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

الطفل الضحية
الطفل الضحية

شهدت مدرسة كمال غز الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية اليوم، حادثا مفجعا تمثل في وفاة الطالب "يوسف يحيى فتوح وهدان" الطالب بالصف الأول الثانوي، وذلك خلال حصة الأنشطة الرياضية، وذلك عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله الي المستشفي ولكنه فارق الحياة وسط حالة من الحزن التي سادت بين زملائة وأهالي القرية.

أهالي قرية الطفل

فيما أعرب الأهالي عن بالغ حزنهم لوفاة الفقيد، والذي كان يتمتع بحسن الخلق والطيبة والإلتزام وحب العلم والمعرفة بحسب شهادة زملائه وأقرانه بالمدرسة، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السنية.

فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في تصريح خاص لموقع صدي البلد، أن الطالب الفقيد أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال حصة الأنشطة الرياضية بالمدرسة، وتم نقل الطالب إلى المستشفى، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له ولكنه كان فارق الحياة.

وأضاف المصدر، ان الوفاة طبيعية بالإضافة الي ان والدة الفقيد أقرت ان نجلها كان يعاني من مشاكل في القلب "ثقب في القلب"، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

مدرسة كمال غز الثانوية منيا القمح محافظة الشرقية وفاة الطالب يوسف يحيى فتوح وهدان بالصف الأول الثانوي

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