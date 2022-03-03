القومي للسكان: تمكين المرأة من أهم عوامل مواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه بيوم 22 فبراير 2022، أصبح سكان مصر 103 ملايين نسمة، مؤكدا ان الزيادة السكانية في مصر تمثل 4 أضعاف الزيادة السكانية في أي دولة بالعالم.

وأضاف عمرو حسن، خلال تصريحات لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أنه بكل 20 ثانية بنزيد مولود، وفي الدقيقة بنزيد 3 مواليد.

وتابع عمرو حسن، ان المحافظات الأكثر فقرا هي المحافظات التي بها أكثر معدلات للأمية والفقر ومعدلات الإنجاب والتعليم.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن تمكين المرأة من أهم عوامل مواجهة الزيادة السكانية إلى جانب محو الأمية والمحور الثقافي والخدمى والتشريعى والتحول الرقمى والشمول المالى.

وأكد عمرو حسن، أنه أمامنا الآن فرصة تاريخية اليوم خاصة بعد تسخير الدولة كافة جهودها من أجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين، وحل مشكلة الزيادة السكانية..