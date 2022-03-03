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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. حمادة هلال يكشف عن أعماله الجديدة في «حبر سري»

حمادة هلال
حمادة هلال

يحل الفنان حمادة هلال اليوم ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم من خلال برنامجها “حبر سرى”، على قناة القاهرة والناس. 

ويتحدث حمادة هلال عن كثير من التفاصيل الخاصة بأعماله الجديدة وخاصة مسلسل “المداح 2” والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

كما يكشف حمادة هلال كثير من التفاصيل الحياتية والشخصية والتى لا يعرفها الكثيرون عنه. 

حمادة هلال يروج للحلقة 

نشر الفنان حمادة هلال، صورة له برفقة الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري، في إطار الترويج لمشاهدة حلقاته بالبرنامج، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حمادة هلال تعليقا على الصورة: إن شاء الله حلقة جميلة فى برنامج حبر سري مع ‏الإعلامية اسما ابراهيم يوم 3 و4 مارس علي قناة القاهرة والناس ايوه انا قولت ماليش منافس غير واحد سبونج بوب.

مسلسل المداح وحمادة هلال 

وشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال الفنان حمادة هلال مسلسل المداح برنامج حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم

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