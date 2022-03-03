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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاتن عبد المعبود: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة لكل المصريين

الإعلامية فاتن عبد
الإعلامية فاتن عبد المعبود

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إنه بالأمس كان هناك حدث تاريخي وملحمة رائعة، وتلك الملحمة كانت ملحمة بناء جعلت المواطن المصرى يشعر بأن هناك تلبية لاحتياجاته، مشيرة إلى أنه كان هناك افتتاحات لمشروعات قومية فى أكثر من مجال، منها الطرق والكبارى.

وأضافت "عبد المعبود"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن جميع تلك الافتتاحات كانت من إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أطلق العديد من الرسائل الهامة، تؤكد أن الدولة المصرية مستمرة فى خطة البناء والتنمية الشاملة فى كل محافظات الجمهورية، إلى جانب حرصه على أن يتم توفير حياة كريمة لكل المصريين.

ومن جانبها، قالت الإعلامية هند النعسانى، إنه مع الجمهورية الجديدة المواطنين يرون مصر جديدة ومشروعات قومية كثيرة، لافتة إلى أنه كان هناك مشروعات كثيرة فى زمن قياسي.

وأشارت إلى أنه من أهم رسائل الرئيس السيسي أمس هي تعويض المواطنين عن الإزالة للنفع العام.

الإعلامية فاتن عبد المعبود هند النعسانى المواطن المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة

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