جامعة القاهرة توافق على استحداث 18 دبلوما مهنيا بـ طب قصر العيني

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، موافقة مجلس جامعة القاهرة على استحداث 18 دبلوما مهنيا بـ كلية طب قصر العيني، تواكب التطور المستمر لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتساهم في تقديم خريجين على مستوى عال من الكفاءة المهنية والتدريبية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدبلومات المهنية الجديدة التي تم استحداثها بكلية الطب هي:

استخدامات الموجات الصوتية في فحص الجهاز العصبي

استخدامات الليزر في علاج وتجميل الجلد

التبرع بالأعضاء وزراعتها

استخدام الموجات فوق الصوتية في فحص الأم والجنين

باثولوجيا الجلد، وجراحة الثدي

مهارات الجلد التجميلية

مهارات جراحة القدم والكاحل

الإعداد العملي لطبيب الطب الرياضي

جراحة اليد

التكاثر البشري المساعد

جراحات السمنة

تصوير وتشخيص أشعة القلب والأوعية الدموية

مسالك الأطفال

علاج أمراض وتشوهات عظام الأطفال

تشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية

التصوير التشخيصي والتقنيات التداخلية للثدي

الأطفال حديثي الولادة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، إلى أن الدبلومات المستحدثة بكلية الطب تُقدم أساليب جديدة لتشخيص بعض المشكلات الطبية ورصدها، وتُحدث تحولا كبيرا في إدارة مختلف الأمراض والتوصل إلى شفائها، موضحًا أن هذه الدبلومات ستزيد من معارف الطلاب وتساعدهم على تقديم رعاية صحية متميزة تُلبي احتياجات المجتمع من خلال النُهج الجديدة في البحوث والتجارب السريرية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تواصل دورها الفعال في النهوض بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدبلومات المهنية الجديدة بكلية الطب تتناسب مع وظائف المستقبل وتراعى قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من أجل إعداد طلاب بمواصفات تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني، إن كلية الطب تعمل على استحداث تخصصات جديدة تواكب أحدث نظم التعليم القائمة على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتتماشى مع التكنولوجيا الحديثة مما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة لديها القدرة على المنافسة وممارسة العمل بجودة عالية وبدرجة كبيرة من الكفاءة.