جامعة الفيوم.. ندوة دلائل المعراج بحضور عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية



شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ندوة (دلائل المعراج)، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات ومنسق عام الأنشطة الطلابية و أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتي حاضر خلالها فضيلة الشيخ الدكتور وحيد أحمد عبد الجواد، عضو لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أن ندوة (دلائل المعراج) تأتي استمرارا لحرص جامعة الفيوم على الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، وتأكيدا للدور التنويري الذي تقوم به الجامعة لبحث ومناقشة ما يثار من موضوعات وقضايا تواجه المجتمع المصري وخاصة في ظل ما أثير خلال الآونة الأخيرة حول رحلة الإسراء والمعراج.

وأكد حتاته أن الجامعة لا تتوانى في مواجهة الفكر بالفكر ومعالجة ما يبعث على إحداث القلاقل داخل المجتمع.

كما أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن ندوة (دلائل المعراج) نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وطلاب من أجل مصر، مؤكدا أنها تأتي في إطار تقديم كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم أبناء جامعة الفيوم بما يرتقي بوعيهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وأضاف أن الندوة تواجه بالنقاش والفكر والمنطق ما يظهر من أكاذيب تطال قواعد وثوابت الدين الإسلامي الحنيف.





وخلال الندوة قام الدكتور وحيد أحمد عبد الجواد بالتعريف برحلة الإسراء والمعراج باعتبارها من المعجزات والآيات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- تشريفا وتكريما له، متابعا أن أول مراتب الإيمان تبدأ من الإيمان بالغيب خاصة فيما يتجاوز إمكانيات العقل البشري.

كما تناول بالتعريف المعجزات والآيات المرتبطة بالرسالات أو الرسل وخاصة فيما يتعلق بالمعجزات العديدة لسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم.





وقام الدكتور وحيد عبد الجواد أيضا بمناقشة الاعتراضات التي تناولت معجزة الإسراء والمعراج سواء من الجوانب اللغوية أو المنطقية، موضحا الدلائل العقلية والنقلية لدحض الأكاذيب التي تثار حول ثوابت وقواعد الإسلام، مشيرا إلى أن الغرض من هذة الأكاذيب صرف الناس عن الدين وعن السنة، وموجها بضرورة إسناد ورفع الأمور إلى المتخصصين فيها والمختصين بها وعدم إخضاع الأمور الدينية إلى الأهواء والأحكام الشخصية دون علم أو دراية، وكذلك ضرورة أن يكون الشباب أكثر واعيا عن طريق القراءة الجيدة للأحداث والإطلاع على كافة أوجه الثقافة.

وفي ختام الندوة قام الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته بإهداء درع جامعة الفيوم لفضيلة الشيخ الدكتور وحيد أحمد عبد الجواد تكريما وتقديرا له.

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