بعد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريبا.. صور

تشير الصور الحديثة لنموذج 911 توربو الأولي إلى أن بورش 911 من الجيل الجديد سيتم تمييزها عن السيارة الحالية بشكل رئيسي عن طريق التطورات الدقيقة في التصميم، كما كان الحال تاريخيًا مع تحديثات 911 ومن بين الاختلافات الواضحة المصد الأمامي الجديد، والمصابيح الخلفية المعاد تشكيلها، وأجهزة استشعار الرادار الإضافية، وتعني الحداثة النسبية لـ 911 أن مجموعة المفاتيح ونظام المعلومات والترفيه الخاص بها تتماشى إلى حد كبير مع تلك الموجودة في الطرازات الأحدث، ولكن هناك أيضًا متغيرات جديدة مهمة للسيارة الرياضية الشهيرة على الطريق، حيث تم اكتشاف العديد منها أثناء الاختبار في الأشهر الأخيرة.

عد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريباً

بورشه 911 4.0

يمكن أن تكون سيارة 911 المفضلة لدى المعجبين على وشك العودة الكبرى، بفضل الطراز الجديد الذي يأتي بمحرك V6 بسعة 4.0 لتر والتي استخدمتها بورش في سيارات 718 كايمان جي تي إس 4.0 وبورش 718 بوكستر جي تي إس 4.0.

تشير منافذ العادم المألوفة في هذا النموذج الأولي (أعلاه) إلى أن بورش يمكن أن تسعى إلى تعظيم العائد على تطوير هذا المحرك قبل بدء قواعد الانبعاثات الصارمة من خلال تثبيته في 911، وهذا سيفتح الباب لإحياء 911 R محدودة المدى اللقب الذي كان ناجحًا جدًا في الجيل السابق.

عد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريباً

بورشه 911 جي تي 3 آر إس

تعتبر سيارة بورشه 911 جي تي 3 آر إس السيارة الأكثر تطرفًا والأكثر تركيزًا على الحلبة في عوائد بورشه المستقرة بسبب شدة المنافسة مع Lamborghini Huracán STOو McLaren 765LT.

ستهدف سيارة "السباق الرياضية" إلى تعزيز الديناميكيات بفضل نظام الديناميكا الهوائية المحسّنة كما يتضح من الجناح الخلفي الضخم، والناشر الضخم والمآخذ الإضافية ومن المحتمل أيضًا حدوث زيادة طفيفة في القوة وإجراءات تخفيف الوزن، وكلها ستدفع السعر إلى ما هو أبعد من طراز GT3 "القياسي" الذي يبلغ 131.530 جنيهًا إسترلينيًا.

عد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريباً

بورشه 911 هايبرد

كانت بورش منفتحة بشأن خططها لتزويد سياراتها الجديدة بمحرك كهربائي، حتى أنها أوضحت بالتفصيل عند الإطلاق كيف تم تصميم السيارة من الخلف لتلائم محركًا كهربائيًا مدمجًا في علبة التروس كجزء من مجموعة نقل الحركة الهجينة الخفيفة أو المدمجة.

التزمت الشركة المصنعة الصمت بشأن التقدم المحرز في تطوير النموذج والذي بدا مؤخراً أنه وصل إلى مرحلة اختبار المسار في نوربورغرينغ، ولقد تم اقتراح أن 911 Hybridستطابق المكوّن الإضافي Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid للسرعة، مما يعني مخرجات في منطقة تبلغ 670 حصانًا و 626 رطلاً.

عد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريباً

بورشه 911 سفاري

تستعد لامبورغيني لنسخة متينة ومرتفعة من هوراكان لكنها لن تكون وحدها في الجمع بين سرعة السيارة الفائقة والقدرة على الطرق الوعرة لأنه يُعتقد أن بورش تستعد لإصدار مماثل مع طراز 911.

ومن المتوقع أن يأخذ طراز 911 الذي يأتي بقاعدة عجلات أعلى بكثير من السيارة القياسية، إما اسم "سفاري" أو "داكار" في الإنتاج (المحدود على الأرجح)، في إشارة إلى سيارات 911 الجاهزة للرالي والتي دخلت بورش تاريخياً في أكثر سيارات العالم. أحداث التجمع المتطرفة.

عد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريباً

بورشه 911 سبورت كلاسيك

بيعت النسخة الرياضية الكلاسيكية القابلة للتحصيل والمستوحاة من الطراز القديم من الجيل 997 911 في غضون 48 ساعة بعد الكشف عنها في عام 2009، ويمكنك دفع حوالي 300000 جنيه إسترليني مقابل واحد من 250 نموذجًا اليوم.

بإحياء مفهوم الجيل الحالي ستستخدم بورشه مرة أخرى جناحاً ومصابيحاً مضيئة مستوحاة من السبعينيات، ويمكنها إعادة تخيل سبائك فوكس الأصلية.