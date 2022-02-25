بورشه تكشف عن سيارة لاندجيت الكهربائية القادمة كسيارة سيدان أنيقة.. صور

يعتبر لاندجيت هو الاسم الرمزي للسيارة الكهربائية الرائدة التي تطورها مجموعة فولكس فاجن لماركاتها أودي، وبنتلي، وبورشه، ويأخذ هذا العرض من Motor.es القليل الذي نعرفه عن النموذج ويظهر الشكل الذي قد تبدو عليه نسخة بورش.

يصور هذا العرض Landjet على أنها سيارة سيدان فائقة النعومة ومتدلية ذات أنف مدبب جناح مدمج في السقف حيث يتدلى فوق الزجاج الخلفي. هناك جناح نشط على الذيل.

بورشه تكشف عن سيارة لاندجيت الكهربائية القادمة كسيارة سيدان أنيقة

يُزعم أن شركة Audi هي الشركة الرائدة في تطوير لاندجيت الخطة هي أن تحتوي المركبات على بطارية عالية السعة وتقنية قيادة ذاتية متقدمة سيسمح هذا للمنتجات بتغطية مسافات طويلة دون أي إدخال مباشر للسائق. يُزعم أن المدى يبلغ حوالي 404 أميال (650 كيلومترًا). وصف مارك ليخت، رئيس التصميم في أودي ، تصميمه للمركبة بأنه "مختلف تمامًا" وقال إنها "ستكون ثورة".

تتميز الشيء لاندجيت أنها سيارة سيدان ولكن بها ثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة أشخاص، ويُزعم أن طراز أودي يصل أولاً في عام 2024، وسيأتي بنتلي في عام 2025 أو 2026. توقيت بورش ليس واضحًا.

كانت الخطة الأولية هي أن يتم إنتاج لاندجيت في مصنع مجموعة فولكس فاجن في هانوفر، ألمانيا حيث يبني الموقع حاليًا شاحنة Amarok الصغيرة والشاحنة Transporter، ويقال أن بورشه تدفع 100 مليون يورو لشركة فولكس فاجن التجارية للمركبات حتى يتمكن صانع السيارات الرياضية من بناء نسخته من لاندجيت داخل الشركة بدلاً من الإصدارات الأخرى، كما يقال إن طراز بورش لا يتمتع بقدرة القيادة الذاتية المتقدمة التي تتمتع بها أودي وبنتلي.

تشير بعض التقارير إلى أن Landjet مرتبطة بطريقة ما بمشروع Artemisالذي تعمل عليه Audi أيضاً الهدف من هذا التعهد هو تطوير مركبة عالية من خلال الاستفادة من الموارد من مجموعة العلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن. جزء من الاستراتيجية هو إيجاد طرق جديدة لبيع هذا المنتج بما يتجاوز خيارات الشراء أو الإيجار التقليدية.