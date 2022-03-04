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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدوم.. إعجاب كبير من ليلى علوي بمتسابقة الأقصر.. فيديو

المتسابقة لمياء سامي
المتسابقة لمياء سامي

 تألقت المتسابقة لمياء سامي في موهبة التقديم التلفزيوني، أمام أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم، المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي.

وأبدت الفنانة ليلى علوي إعجابها بطريقة إلقاء المتسابقة لمياء سامي، قائلة: "روحك حلوة وضحكتك حلوة وإلقائه للاخبار متزن ولهجتك تجنن “، وسألتها  ليلى علوي: ”انتي منين" وردت المتسابقة: "انا من الاقصر".
وانطلقت  منافسات  المتسابقين في حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".

مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل المكونة من الفنانة ليلي علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.
 

الدوم ليلى علوي اخبار التوك شو مسرح مسرح الدوم

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