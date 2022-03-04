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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى يحق للزوجة طلب الطلاق؟.. محام يوضح الحالات

صدى البلد

قال محمد ميزار المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن سبب فشل الزيجة الثانية دائما يكون بسبب علم الزوجة الأولي، مشيرا إلى أن الإسلام أباح التعدد في الزواج ولكن بشروط وقيود معينة، لافتا إلى أن زواج الرجل بأخرى سرا دون على علم الزوجة الأولي يعد إهانة لها.  

وأضاف محمد ميزار خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يحق للزوجة طلب الطلاق في حالة عقم الزوج أو علم الزوجة بزواجه بأخرى، مشيرا إلى أن الزوجة ممكن أن تقبل خيانة الرجل ولكن عند زواجه بأخرى لن تسامحه بسبب نظرة المجتمع  الجارحة لها.

تابع المتخصص في الشأن الأسري، الزوج العاقل لا يخبر زوجته الأولي بزواجه عليها، وكذلك أيضا لا توجد امرأة تقبل التعدد عليها، لافتا أن المجتمع يرى أنها إهانة للزوجة الأولى.

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